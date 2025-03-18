Tatar'dan Simon Aykut için çağrı: “İnsani bir adım bekliyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de bir araya geldiği eski Rum lideri Nikos Anastasis ve Rum başsavcıya başta Simon Aykut olmak üzere haksız yere tutuklu bulunan ve sadece yatırım yaptığı için özgürlüğü kısıtlanan kişilere yönelik yaptırımlara itiraz etti.

Tatar, başsavcıya Simon Aykut’un özgürlüğünün kısıtlandığını ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, dava süreçlerinin çok uzadığını ve yaşlı bir insanın özgürlüğünün haksız yere kısıtlandığını söyledi.

Eski Rum lider Anastasiadis, “Kıbrıs sorunu çözülünce tüm bu sorunlar çözülür” ifadesini kullandı.

Ersin Tatar bunun üzerine, “Çözüm süreci uzuyor ama insanları daha fazla özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde hapiste tutmamalısınız. Bu konuda sizlerden insani bir girişim ve adım bekliyorum” dedi.