Tatar’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Başbakan Ersin Tatar, İdlib'de 22 askerin şehit olması üzerine taziye mesajı yayınladı.

Başbakan Tatar'ın mesajı şöyle:

“Terörü durdurmak, Türkiye’ ye yönelik tehditlere son vermek üzere İdlip’te bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu mehmetciklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Şahsım ve hükümetim adına Türkiyemizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.”

28/02/2020 01:47