Tatar:'Direk uçuşlar konusunda ciddi bir sempati var'

Başbakan Ersin Tatar, Londra temaslarını tamamlayarak adaya geldi.

Tatar, Ercan Havalimanı’nda bir açıklama yaparak İngiltere’de Brexit’in gerçekleşmesiyle yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Tatar, İngiltere’nin garantör ülkelerden biri olarak temasları sıklaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Tatar, “buradaki görüşmeleri ve mağduriyetleri yakından değerlendirebilen bir ülke olarak İngiltere adım atabilecek bir durumda. Temaslarda bunları dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin oralarda sesinin daha fazla duyulması için temaslar yaptıklarını kaydeden Tatar, House of Lords’da görüşmelerde bulunduklarını kaydederek İngiltere’de yapılacak temasların kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Tatar açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Temaslarda güzel ilgi gördük. İngiltere’de Kıbrıs’tan fazla yaşayan Kıbrıslı Türk vardır. Orada yaptığımız toplantıda verdiğimiz mesaj KKTC hükümeti olarak İngiltere’de yaşayan kardeşlerimizin yanındayız oldu. Onların da bizlerin de desteğiyle orada daha iyi örgütlenerek lobicilik faaliyetlerini artırmasını istedik. Seçme ve seçilme hakkı orada ön plana çıktı. Kendilerine seçme hakkını Bakanlar Kurulu’na götüreceğimi söyledim. Seçilme meselesi Anayasal bir meseledir bu nedenle daha sonra gündeme gelecek bir meseledir.

Başarılı ve yararlı 3 gün geçirdik. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tatar, İngiltere’de Vakıflar İdaresi’ne ait atıl vaziyette duran bir bina olduğunu kaydederek bu binanın oradaki Kıbrıslı Türkler için nasıl yararlı kullanabileceği noktasında ülkede temas yapacağını ifade etti.

Tatar, direk uçuşlar konusunda yaptıkları temaslarda ciddi bir sempati olduğunu gördüğünü belirterek hukuki boyutun nasıl aşılacağı konusunda çalışmalar yapıldığının kendisine söylendiğini söyledi. Tatar, “en azından uçak değiştirmeden İngiltere’ye geliş gidişlerin çözülmesi noktasında da bazı temaslar yapacağım” diyerek sözlerini tamamladı.

13/02/2020 20:25