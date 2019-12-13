Tatar:‘İki yol 15 Haziranda bitecek’

Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir televizyon programında, yapımı devam eden Lefkoşa Çevre Yolunun 15 Haziran’a kadar biteceğini açıkladı.

Tatar, Lefkoşa Çevre yolunun açılmasıyla trafiğin ciddi anlamda rahatlayacağına dikkat çekti.

Başbakan Tatar, “Girne üzerinden gelen trafik Yakın Doğu üzerinden, Haspolat üzerinden Ercan’a gidecek. Sıkışan Doktor Fazıl Küçük Caddesi rahatlayacak’ dedi.

Tatar, Alsancak- Lapta yolunun da ihalesinin tamamlandığını belirterek ‘İkisi de en geç Haziran’da bitecek” açıklaması yaptı.

13/12/2019 18:54