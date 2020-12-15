Tatar'ın açıklamaları Rum basında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Azerbaycan’ı ziyareti konusu” ve Kıbrıs konularında KKTC basınında yer alan açıklamaları Rum basınında da geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Hala Davet Bekliyor – Ersin Tatar Türkiye’nin Azerbaycan Ziyaretini Sağlayacağını Umut Ediyor – Erdoğan’ın Desteğiyle İki Devletli Çözüm” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Azerbaycan’ı ziyaret etmeyi umduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir davet almadığını iddia etti.

Gazete haberinin devamında Tatar’ın gerek Azerbaycan ziyareti gerekse Kıbrıs sorununda “artık iki devletli çözümü destekledikleri” şeklindeki açıklamalarını geniş şekilde yansıttı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Müzakere Masasında Artık İki Devletli Çözümü Destekliyorlar – Tatar: Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin Çıkarları Bu Çözümden Geçiyor”. Alithia: “Tatar İki Devletli Çözümde Israr Ediyor”.

Bu habere tepkiniz:



15/12/2020 13:59