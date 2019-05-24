Tatar'ın açıklamaları Rum basınında

Başbakan Ersin Tatar’ın, Demirören Haber Ajansı’na(DHA) yapmış olduğu açıklamalar Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Yeni Fikirlerle Başlangıç” başlığı altında verirken yeni koalisyonun başındaki Başbakan Ersin Tatar’ın, açıklamaları çerçevesinde Kıbrıs konusunda Türkiye ile mutlak uyum içerisinde olunduğu, yeni bir anlayışın bulunduğu şeklindeki açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi.

Haberde, Tatar hükümetinin, Kıbrıs sorununda Türkiye ile aynı düşünceye sahip olduğu ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Kıbrıs sorununa aynı şekilde baktıkları ifade edildi.

Alithia gazetesi Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamalarını “Tatar: Türkiye İle Aynı Düşünceye Sahip Hükümet Görevi Üstlendi” başlığıyla verdi.

Haravgi gazetesi ise aynı haber için “Tatar: Yeni “Hükümet”, Türkiye İle Aynı Düşüncelere Sahip” başlığını kullandı.