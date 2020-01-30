Tatar’ın adaylık süreci yönetiminin verdiği mesaj

Tatar adaylığını T.C devlet yetkililerinin gazete sayfalarından öğrenmemesi gerektiğini düşündü.

Belli bir süre ısrarla talep ettiği Ocak başındaki toplantıda da ona çok daha faydalı olacağı düşünülen Başbakanlık görevinde kalması söylendi.

Bu artık bilinen bir gerçek.

Bizim Konetra ’da meydandaki kahvede konuşuluyor.

T.C devleti ile hayati olan ilişkimize, Tatar’ın adaylık süreci çerçevesinde iki taraftan da bakmak lazım.

Birincisi, böyle bir toplantıyı aday olacağını söylemek için Tatar’ın ısrarla istemiş olmasının arkasındaki psikoloji.

İkincisi de T.C devletinin hemen randevu vermese de bu adaylık ile ilgili yorumda bulunmuş olması. Hiçbir yorum yapılmayabilir, ziyaret sebebi sözlü olarak öğrenildikten sonra seçim sonrası görüşelim denilebilirdi.

Bu seçenek tercih edilmedi.

Hatta talep edilmeyen bir şey daha yapıldı ve toplantı talebi Tatar’dan gelmiş olmasına rağmen Özersay ile birlikte gelin denildi.

Öncesi ve sonrası için ‘’şahitli’’ bir görüşme olunması istendi.

Belli ki konunun başlangıcında hep birlikte konuşulmuş bir referans noktası var.

T.C devletinin bakış açısıyla diplomatik bir dille bize karşı güven müessesesinin geldiği noktayı da göstermesi açısından bu manidar bir veri değil midir?

Objektif olarak bakılacak olursa iç ve dış kamuoyuna yansıyan görüntü ve çıkan mesaj açısından al birini vur ötekine bir durum ortaya çıktı.

Türkiye’nin Kuzeydeki gerek milliyetçi gerek iş adamları ve gerekse de Anadolu’dan 74 sonrası göç ederek gelmiş olan vatandaşlarımız üzerindeki giderek azalsa da etkisi olduğu bilinen bir gerçek.

Yine de bu etki iyice farklı beklenti kümelerine fragmente olmuş ve arayış içine girmiş seçmen kitlesi içerisinde önemli bir siyasi güç oluşturuyor.

Bu ilişkinin bizim için hayati bir önemi var ama bunun önemini bu hale getirmeye gerek var mıydı diye de sormak lazım. Siyasi beceriksizlik denen şey bu olsa gerek.

Tatar ısrarla adaylığını konuşmak için toplantı talep etmemiş olsa ona herhangi bir şey söylenmeyecek ve diğer adaylar gibi aday olacaktı.

Adaylık sürecini kendi akışına bırakıp T.C. yetkilileri ile yüz yüze konuşmadan adaylığını açıklıyor olma olasılığı belli ki Tatar’ı rahatsız etti.

Aday olduğu makamın gereklerini yerine getirebilmesi ve seçimi kaybederse Başbakan kalabilmesi için T.C devletinin güvenini Maliye bakanlığı döneminde kazanmış olan hüviyetini korumak istedi.

Bunun için de seçildiği genel başkanlıkta rahat olmadığı için partisine Ankara’dan adaylığı için onay aldığı ile ilgili bir mesaj verme ihtiyacı da hissetti.

Rahatsız olmasının diğer bir nedeni de herhalde Başbakan olduğunda bütçe konusu konuşulurken T.C devletinin kulağına gidecek şekilde Cumhurbaşkanı adayı olmamakla ilgili verdiği sözden dönüyor olması.

Bunu da yüz yüze konuşup derdini ve sebebini anlatma ve anlayış bekleme ihtiyacı hissetti Tatar.

Tüm bunlar artık su yüzüne çıkmış bilinen gerçekler.

Olan olmuştur.

Elbette ki Tatar’ın da herkes gibi aday olmak hakkıdır.

Konu ama bu değildir.

Konu kendisinin öznesi olduğu bu siyasi yolculuğu baştan sona nasıl yönettiğidir.

Bu sürece bakarak ileride ortaya çıkacak olan durumlarda siyaseti nasıl yorumlayıp karar alacağı ile ilgili yaşanan bu süreçte ortaya koyduğu siyasi algoritmanın önemli bir veri olmasıdır.

T.C devleti ile olan ilişkideki Akıncı’dan sonra bir de Başbakan verdiği söz ile yaptığı ile ters düşerek güven müessesine yönelik yorum yapmak için malzeme vermiştir.

Tatar’ı da belli ki geçen hafta çok sinirlendiren yorumları yapma hakkı da bundan dolayı doğmuştur.

Olurda seçilip o göreve gelirse T.C ile nasıl bir psikoloji içerisinde görevi yürüteceği adına empati yapılmasında bundan dolayı fayda vardır.

Tüm bunların T.C devletinin yedi düvelle karşı karşıya kaldığı bir konjonktürde yaşanıyor olması da trajikomik bir durumdur.

Kontrol edemediğimiz bir dolu unsur var ama en azından kontrol edebileceklerimize sahip çıkarak değerlendirmemizi yapmaktan başka çaremiz yoktur.

Sinirlenmek yok. Devam edeceğiz.

30/01/2020 09:59