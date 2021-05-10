Tatar’ın bilgilendirme toplantısında CTP yer almayacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla saat 10.00’da olağanüstü toplanacak. Cumhurbaşkanı Tatar, 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrıresmi Kıbrıs konferansı ve sonrası, yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirecek.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk kez Meclis Genel Kurulu’nda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek Meclis Genel Kurulu, bu toplantının tamamlanmasının ardından olağan toplantısını yapacak.

CTP KATILMAYACAK

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Tatar’ın Meclis’te milletvekillerini bilgilendirme toplantısına “Tatar saygı sınırlarını aşan tavır sergiledi” gerekçesiyle katılmayacağını açıkladı.

CTP, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre öncesinde meclisi bilgilendirmemesi ardından görüşmelerden sonra bilgilendirmek istemesinden dolayı toplantıyı göstermelik olarak nitelendirerek toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.

CTP yaptığı yazılı açıklamasında “Siyasi partilerle gerekli istişareler zamanında yapılmaksızın yaşandıktan sonra yapılacak bu toplantı, bize göre anlamını tamamen yitirmiş durumdadır. Milletvekillerimiz, bize göre “göstermelik” olmanın ötesinde bir anlam taşımayan bu toplantıya katılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

TDP KATILACAK

CTP'nin sert açıklamasıyla katılmayacağını duyurduğu bugünkü bilgilendirme toplantısına muhalefetteki TDP katılacağını açıkladı. TDP Genel Başkan Cemal Özyiğit, topantıya katılacaklarını belirterek, “Cenevre'de yaşanan yanlışlara dikkat çekmek tarihe bir not düşmek ve tutanaklara geçirmek için orada olacağız” dedi.

HP KATILACAK

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu da, toplantıya katılacaklarını belirterek, “Kıbrıs konusunda Crans Montana ve bugünkü durum HP'nin görüşleri doğrultusunda çalışmak gerektiğini göstermektedir. Kıbrıs konusunu önemsiyor, görüşlerimizi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ifade edeceğiz" şeklinde konuştu.

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10/05/2021 09:32