Tatar’ın Meclis’te temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüşmesi tamamlandı

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14/03/2025

Tatar’ın Meclis’te temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüşmesi tamamlandı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları ve genel sekreterleriyle toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığında Cenevre’de yapılacak 5+1 gayri resmi toplantının ele alındığı toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü.  Siyasi parti temsilcileri toplantıya ilişkin Cumhurbaşkanlığı önünde açıklamalar yapıyor.

Tatar’ın da Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Halkın Partisi (HP) yetkililerini kabulünün ardından Cenevre toplantısı ve siyasi partilerle yaptığı görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. 

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TAGS: haber, kıbrıs
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