Tatar'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu

Başbakanı Tatar, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ads
11/12/2019

ads
Tatar'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu

Başbakan Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başbakan Tatar, oylama hakkında bilgi alarak, AA foto-muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ile "spor" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafı oylayan Tatar, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğrafını tercih etti.

Huzur Yaylası

Derbi çekişmesi

11/12/2019 10:55
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs, fotoğraf yarışması
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.