Tatar:Kıbrıs’ta artık bir ortaklık cumhuriyetinin kurulmayacağı ortaya çıktı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta artık bir ortaklık cumhuriyetinin kurulmayacağının ortaya çıktığını söyleyerek, yeni bir siyasetin ortaya konulması gerektiğini kaydetti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Genç TV’de “Merhaba Yeni Gün” adlı programa katıldı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney’de bir Rum Devleti, Kuzey’de bir Türk Devleti olması gerektiğini dile getiren Tatar, “Bu iki Devlet yan yana barış içinde yaşamalı, işbirliği yapmalıdır. Görüşmeler bunun için yapılmalıdır. Barış ancak bu şekilde korunur inancındayım. Kıbrıs Türkü, ortada duran Rum tutumuna güvenemez, geleceğini teslim edemez” dedi.

“Akıncı’ya meydanı boş bırakmayacağız derken ne demek istediniz” şeklindeki bir soruya karşılık ise Tatar, kendisinin ana muhalefet partisi lideri olduğunu, kendisi görüş ortaya koyarken partisine, tabanına, halkına baktığını kaydetti.

“O taban, o kitle bana Kıbrıs konusu için ‘ Rum oyunları için artık yeter’ diyor. Rum oyalamaları bizi bir yere götürmüyor. Hele hele Crans Montana’da olanlardan sonra Sayın Akıncı’nın hala Guterres Çerçevesi’nde görüşmelere hazır olduğunu söylemesine bizim tabanımızdan büyük tepki var. Bizim insanımız acaba nerelere sürükleneceğiz endişesi içindedir” ifadelerini kullanan Tatar, Akıncı’nın Cumhurbaşkanı olduğunu fakat Meclis’in by-pass edilmemesi ve gelişmelerin Meclis ile daha sık paylaşılması gerektiğini belirtti.

Halkın çok büyük bir kesiminin Kıbrıs meselesinde haksızlığa uğradığını düşündüğünü dile getiren Tatar, Rumların hidrokarbon araştırmalarındaki tutumlarının ortada olduğunu kaydetti.

Kıbrıs konusunun çok önemli bir aşamada olduğunu dile getiren Tatar, “Bir hükümetin eğer Kıbrıs konusunda ortak bir duruşu yoksa o hükümet ne kadar sağlıklıdır, memlekete faydalıdır. Bana göre böyle hükümet olmaz. Kıbrıs konusunda ortak bir politika izleyemeyen hükümet, hükümet olamaz” dedi.

“ HALK BİZİ HÜKÜMETTE İSTİYOR”

Halkın UBP’yi hükümette görmek istediğini vurgulayan Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“Hükümetle ilgili kimse ile görüşmemiz yok. Bütçeye hazırlanıyoruz. Komitelerimizi yaşama geçireceğiz. İktidara gelir gelmez yapacaklarımızı hazırlayacağız. UBP’yi hükümette görmek isteyen halktır. Yolda, sokakta bu hükümetten memnuniyetsizlik vardır. İnsanlar bizi gördüğü zaman ‘ ne zaman hükümete geleceksiniz. Bunlar artık gitsin’ demektedir. Günü gelirse ve hükümet giderse yetkili organlarımız ne derse onu yapacağız”.

“ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ OLMADAN BÜTÇE OLMAZ”

Hükümetin Türkiye ile ekonomik ve mali protokol imzalamadan bütçe hazırlamasının yanlış olduğunu da savunan Tatar, “Bütçede muazzam bir açık var. 2016-2018 protokolü iyi yönetilemedi. Oradaki reformlar için öngörülen kaynaklar KKTC’ye aktarılamadı. Türkiye ile imzalanması gereken 2019-2022 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü daha ortada yok. Böyle bir şey olamaz. O protokoller imzalanmada bütçe nasıl olur? O protokollerde kaynaklar, yatırımlar belli olmalı ki bütçe doğru şekillensin. Başbakan biz hazırız diyor ama karşı taraftan bir şey yok. Teknik heyetler çalışmalarını tamamladı mı? Bana gelen bilgilere göre tamamlamadı. Dolayısıyla hükümetin bu bütçesi tamam değildir” şeklinde konuştu.

“EMİRNAME OLMAZ. İMAR PLANINA VARIZ”

Tatar ayrıca, emirnameye karşı olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu gibi olaylarda birkaç günde, alel- acele görüş vermek olmaz. Hükümet zamanında bizlerden görüş alma yoluna gitmeliydi. Düşününüz ki, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden bile görüş almadılar.Ancak bizim Komitemiz konu üzerinde çalışıyor. Ama biz emirname olayına karşıyız. Geçen gün de belirttim; Siz ekonomide belirsizlik, şüphe yaratırsanız iş insanlarını batırırsınız. Artık Emirname dönemi bitti. Yaparsınız gerekli çalışmaları, alırsınız ilgili tüm çevrelerin görüşlerini ve İmar Yasası’nı Meclis’e getirirsiniz. Hükümet bunu yapmadı, şimdi çıkış yolu arıyor. 1 yıllık olacak diyorlar. Bir yıl da kısa süre değildir. Bir yıl süreceğine, uzamayacağına da kimse güvenmiyor. Dolayısıyla toplumun, ilgili herkesin görüşü alınarak bir İmar Planı esastır. Tabii ki çevre de korunacak ama, insanımızı da mağdur etmeyelim, batırmayalım. Kaldı ki, hükümet içinde de bu konuda görüş birliği olmadığı yönünde haberler var”.