Tatar:KKTC bizim özümüz, sözümüz, göz bebeğimizdir

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin 35’nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Biz Kıbrıs Türkleri tarihimizi, yaşananları iyi bilmeli, gençlerimize doğruları anlatmalıyız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 15 Kasım 1983’te bağımsızlık bildirgesinin Meclis’te onayı ile tüm dünyaya ilan edilmesi, yaşanan tarihsel sürecin bir sonucudur, çok haklı, çok doğru, gurur verici bir adımdır.

KKTC bizim özümüzdür, sözümüzdür, göz bebeğimizdir.

Onu yaşatmak ve yüceltmek her Kıbrıs Türkü için yaşamsal, vazgeçilemez bir sorumluluktur.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, en zor koşullarda bile milli ve dini aidiyetine sahip çıkan, ‘ özgürlük ve bağımsızlık’ benim karakterimdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyen Kıbrıs Türk Halkı’nın özünün yansımasıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı Rum-Yunan ikilisinin 1821’de Yunan isyanı ile başlayan ve dinmek bilmeyen Kıbrıs’ı Megali İdea çerçevesinde Yunan yapma hayalinin son bulması için dünyaya sesimizin duyurulmasıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , dünyaya özgürlük ve güven içinde bakabilmemizi sağlayan gözbebeğimizdir.

Ancak ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında verdiğimiz özgürlük , egemenlik ve güvenlik mücadelesi henüz bitmemiştir. Maalesef Rum komşularımız hala 1974 öncesine dönüşün hayali içinde bizleri masada tutmakta ve her türlü kirli oyuna başvurmaktadır.

İstedikleri değişmemiştir. Hedefleri Türkiye’yi Kıbrıs’tan tamamıyla çıkarmak , bizi azınlık durumuna düşürmek ve tüm adaya Yunan hegemonyasını yaymak , Ege ve Doğu Akdeniz’deki Türk varlığını , Türk haklarını silmektir.Rum lider bizi azınlık olarak gördüklerini, Türkiye’nin garantisini asla kabul etmeyeceklerini en son basın toplantısında da net bir şekilde ortaya koymuştur.Yani, Kıbrıs Türk Halkı’nın vizyonu ile Rumların vizyonu örtüşmemektedir.

Hal böyleyken hala bir yerlerden Rumların değişeceğine dair medet ummak hayalcilktir, Kıbrıs Türk Halkı’nın çıkarlarına terstir.Hala Rumun nasıl bir federasyon istediğini görmemek ve ‘ mümkün olan tek çözüm federasyondur ‘ demek doğru değildir, Rumun değirmenine su taşımaktır.

Bize yakışan, halkımızın çıkarına olan Rumun peşinden sürüklenmek değil, hakkımızı almak, kendi yolumuzu, kendimizin çizmesidir.

Ulusal Birlik Partisi olarak oyunun farkındayız ve bu oyuna karşılık demokratik her türlü mücadeleyi vermeye, KKTC’nin devamı için her türlü özveride bulunmaya hazırız.Ulusal Birlik Partisi olarak , Rum oyunlarının tamamen tarihe karışması için güçlü bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Bugüne kadar, bazı hatalarımıza ve Rum engellemelerine rağmen pek çok şey başardık. İnanıyorum ki yakında yapacağımız çalışmalar ve Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile arzulanan ekonomik büyümeyi, reformları gerçekleştirme imkanı bulacağız.

Cefakar, vefakar, çalışkan, iyi yetişmiş Kıbrıs Türk Halkı, güçlü, demokratik, şeffaf, kalkınmış, yaşam kalitesi yüksek bir Devlet çatısı altında yaşamayı hak ediyor.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı candan kutluyor, Devletimizim kuruluşuna katı sağlayan başta kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve özgürlük mücadelemiz lideri Dr.Küçük olmak üzere ebediyete intikal etmişleri rahmetle, aramızda olanları sevgiyle anarım.

Müsterih olsunlar. Kıbrıs Türk Halkı bir Devlet sahibi olmanın, özgürlük ve güvenliğin ne demek olduğunun bilincindedir ve geri adım atmayacaktır.”