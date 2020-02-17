Tatar:Maraş hamledir, seçimle alakası yok!

Meclis'te konuşmaları yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, “Maraş hamledir. Toplantının seçimle ilgisi yok. Maraş için 50 yıl daha mı bekleyelim? Uluslararası hukuk içinde olmayabiliriz, bizi tanımayabilirler ama devletimiz bazı sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Sayın Oktay’ın ve diğer yetkililerin Maraş ile ilgili açıklamaları yüreğimize su serpti” dedi.

Başbakan, Cumhurbaşkanlığı’nın ve muhalefetin toplantıda temsil edilmemesi konusundaki eleştirilere cevaben ise “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Feyzioğlu’nun bu konuya özel ilgisi var. Bu, Ankara’daki toplantının devamıydı. Büyük organizasyonda sıkıntı olabilir. Toplantı konusunda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu ve Oğuzhan Hasipoğlu çalışma yürüttü. Herkesin burada olmasını temenni ettim. Talimat da verdim. Orada ne söylendiyse hepsi kayıtlarda... Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. ‘Yangından mal kaçırdık’ diye bir mesele yok” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, konuşmacıları yanıtladı.

Başbakan, “Kapalı Maraş’ın bizim yönetimimizde açılmasının KKTC’ye katkısı büyük olacak. Düşünce budur. Kamuoyu bunu kabul etti, ‘geç kalındı’ diyenler var. Bu konu siyasi malzeme yapılmadı. Bu bilinen bir şeydir. Hükümetin ilk açıklamalarının başında Maraş geliyor. Envanter çalışması ile niyet edilen burasının açılmasıdır. Beni mutlu eden Türk hükümetinin bunu desteklemesi. Türkiye’nin en üst makamlarından buna destek olunması bizleri mutlu etti. Bu toplantı yapıldı. Görüşler ifade edildi. Türkiye Barolar Birliği bir sonuç bildirgesi de yayınlayacak” dedi.

Tatar, Türkiye Barolar Birliği’nin benzer toplantıyı eylül ayında Ankara’da düzenlediğini anımsattı.

Tatar, “Yeni bir heyecan, yeni bir oyun, yeni bir sayfa. Başka şeyleri konuşmalıyız. Maraş hamledir. 50 yıl daha mı bekleyelim? Uluslararası hukuk içinde olmayabiliriz, bizi tanımayabilirler ama devletimiz bazı sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Sayın Oktay’ın ve diğer yetkililerin açıklamaları yüreğimize su serpti, bunların seçimle ilgisi yok…” şeklinde konuştu

İngiltere’deki temaslarına da değinen Tatar, “Benim ‘yarın uçuşlar başlıyor’ diye bir açıklamam yok. Ben halkım adına taleplerimi aktardım. Direkt uçuşun olmaması haksızlık. Herkese haksızlık. Bu konuya destek ve sempati var. Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki devlet olduğunu biliyor. Kabul ediyorlar” dedi.

17/02/2020 15:09