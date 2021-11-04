Tatar:Tıp alanındaki başarılar bizi gururlandırmaktadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde yaptığı konuşmada; böylesine güzel ve anlamlı bir kongre gerçekleştirmek üzere ülkemizi seçtikleri için Cumhurbaşkanı olarak büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

KKTC’nin büyük bir mücadele verdiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bütün dünyaya Kıbrıs’ta iki devletin olması gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin önemli olduğunu, bu bağlamda kendi ekonomimiz ve kültürümüzle daha da güçlenerek dünyaya bunu ispat etmemiz gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şu şekilde devam etti

“Türkiye’nin iyi eğitim almış doktorlarının burada olması bizi memnun etmiştir. İnanıyorum ki pandemiden sonra böyle toplantılar daha da artacaktır. KKTC’de turizmin gelişmesiyle, otellerimizin uluslararası standartlarda hizmet vermesi ve bu kongrenin burada gerçekleşiyor olması bizi gururlandırmıştır. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim.

Her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle kısa sürede tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin ülkemize kazandırılmasıyla sağlık sistemimiz de düzene girmiş ve pandemi dönemi en iyi şekilde yönetilmiştir.

Şu anda aşılanma oranının artmasıyla turizm ve eğitim alanında, ekonomik yapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de eğitim görmüş ve ülkemize dönüp büyük hizmetler veren doktorlarımıza teşekkür ederim.

Verdiğimiz mücadelenin, sizin ilgi ve alakanızla taçlandırılması; KKTC ekonomisine, sağlık sistemine büyük güç katmaktadır. Bize düşen görev neyse her zaman desteğimizi vermeye hazırız. Türkiye’nin daha da güçlenmesi önemlidir.

Tıp alanındaki başarılar bizi gururlandırmaktadır. Bir Kıbrıs Türkü ve KKTC Cumhurbaşkanı olarak söyleyebilirim ki, her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık sistemi, Kıbrıs Türk sağlık sisteminin yanındadır. Mücadele yıllarında Türk Kızılayı’nın da halkımızın yardımına koştuğu unutulmamalıdır. Şimdi de devlet ve özel hastaneler bir bütün olarak KKTC halkına hizmet vermektedir.

Pandemi döneminde hayatını kaybeden doktor ve hastalara da rahmet diliyorum. Bir doktorun yetişmesi, büyük bir emeğin ürünüdür. Emeği geçen değerli doktorları tebrik eder başarılar dilerim.”

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04/11/2021 11:41