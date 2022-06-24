Tatar: Yangının doğuya sıçramasını engellemek için koruma bandı oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’ye yaptığı açıklamada, yangını söndürme konusunda rüzgarın en büyük talihsizlik olduğunu ifade etti.

Bölgede, 20 km kare, 20 bin dönümün yandığı bilgisini veren Tatar, rüzgarın devam etmesinin sıkıntıya yol açtığını söyledi.

Yangının doğuya sıçramasını engellemek için yol boyu büyük hazırlıklar yapıldığını kaydeden Tatar, geniş bir koruma bandının oluşturulduğu kaydetti.

Birçok çağrı yapıldığını kaydeden Tatar, araç gereç konusunda bir eksikliğin olmadığını, yol boyunca 100 tanker bulunduğunu ve acil bir duruma hazır olunduğunu vurguladı.

Tatar, Türkiye’nin gönderdiği 2 uçak olduğunu, bunun dışında Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri de bulunduğunu anlattı.

Herkesin seferber olduğunu vurgulayan Tatar, “kurumlararası koordinasyonun da çok iyi çalıştığını gördük” dedi.

Tatar, çalışmalara katkı koyanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı, bölgeye 600 bin fidana ihtiyaç olacağını belirterek, “bunun bir hedef olması lazım” dedi.

Yanan ormanın yeniden yeşertilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, konuyu Tarım Bakanlığı’nın ele alacağını kaydetti.

Tatar, Türkiye’den de Marmaris yangınına rağmen destek alındığını belirtti.

İsrail, Güney Kıbrıs ve İngiliz üstlerinden de yardım alındığını belirten Tatar, 6 uçak ve 5 helikopterle yangına müdahale edildiğini söyledi.

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24/06/2022 23:06