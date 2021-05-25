Tatbikatta Yaralanan RMMO Subayı Hayatını Kaybetti

Bugün icra edilen tatbikat sırasında yüksekten düşerek yaralanan RMMO subayının öldüğü bildirildi.

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25/05/2021

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Tatbikatta Yaralanan RMMO Subayı Hayatını Kaybetti

Bugün icra edilen tatbikat sırasında yüksekten düşerek yaralanan RMMO subayının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rum haber kaynakları, Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı kaynak göstererek Troditissa’da bölgesindeki tatbikat sırasında kaza geçiren RMMO subayının, “yüksek irtifada askerî araştırma” icra ettiği sırada yere düştüğünü haber verdi.

RMMO subayının, helikopterle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne yapılan muayenesinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Rum polisi ve RMMO kaza ile ilgili araştırma başlattı.

25/05/2021 12:17
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TAGS: Talos-2 2021, haber, kıbrıs, Güney Kıbrıs, RMMO Subayı, Trooditissa, tatbikat,
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