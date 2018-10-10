Tatil cenneti Mallorca'da sel can aldı

İspanya'nın dünyaca ünlü turistik bölgesi Mallorca dün gece vuran sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

İspanya'nın en büyük adası Mallorca, aşırı yağış ve ardından meydana gelen sele teslim oldu. Selsebebiyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin kaybolduğu açıklandı.

İspanya'nın en ünlü tatil beldelerinden olan Mallorca Adası, tarihinin en şiddetli sellerinden biriyle boğuşuyor.

Dün akşam adanın Sant Llorenc kentinde aniden bastıran aşırı yağışın ardından oluşan seller, caddelerdeki araçları süpürdü.

İNGİLİZ TURİSTLER CAN VERDİ

Sel sebebiyle ikisi İngiliz turist ve en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Sele kapılan araçların, adanın doğu tarafında yer alan Arta kentine kadar sürüklendiği belirtildi.

90 ASKER GÖNDERİLECEK

Kurtarma ekipleri helikopterlerle çatı ve balkona çıkan kişileri tahliye etti ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

Balear Adaları yönetimi, Acil Durum Askeri Birimi'nin Valensiya kentinden 90 asker göndereceğini açıkladı.

Bölgedeki oteller ve spor merkezleri, selden etkilenen kişiler için kapılarını açtığını duyurdu.

Adada yaşanan sel felaketi ile ilgili sosyal medyada çok sayıda video paylaşıldı. Bazı videolarda selden kaçmaya çalışan kişilerin ağaçlara tırmandığı görülüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in adayı ziyaret edeceğini açıkladı.