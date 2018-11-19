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Tatil cennetinde dehşete düşüren görüntü… Dev dalgalar binaları yuttu

İspanya'nın Tenerife Adası fırtınayla mücadele ederken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü bölgedeki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

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19/11/2018

Tatil cennetinde dehşete düşüren görüntü… Dev dalgalar binaları yuttu

İspanya’nın tatil bölgelerinden Tenerife Adası fırtınayla boğuşuyor. İngiliz turistlerin gözde bölgesi olan adada, binlerce kişi kaldıkları ev ve otellerden tahliye edildi.

Kuvvetli fırtına nedeniyle dev dalgalar meydana gelirken, o anları yaşayanlar dehşete düşüren görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar, sahil şeridindeki binaların üçüncü ve dördüncü katlarını vurdu.

Yetkililerin erken önlem alması sayesinde şimdiye dek ölen ya da yaralanan olmazken, fırtınanın etkisini kaybetmeye başladığı belirtiliyor.

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TAGS: Tatil cenneti, ispanya
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