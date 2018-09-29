Tatlı krizinin önüne geçmek için 10 yöntem

Üzgün ve yorgun olunduğunda zihindekileri uzaklaştırmak için çoğu kişinin uyguladığı yöntem tatlı yemek veyahut çikolata kaşıklamak. Zihni meşgul etmek, yanlış beslenme sonucu ani düşen kan şekerini yükseltme ihtiyacını hangi yöntemlerle değiştirirsek tatlı krizinin önüne geçeriz? Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu köşesinde, tatlı krizini önlemek için 10 yöntem sıraladı.

Osman Müftüoğlu'nun "Tatlı krizlerini önlemenin 10 yolu" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Tatlı krizleri kilo yönetimini güçleştirir. Sadece bununla kalsa neyse...

Yorgunluk nöbetlerini de tetikler, zaten bu nedenle çoğu tatlı krizi az ya da çok mutlaka bir yorgunluk atağı ile biter. Bitmedi; depresyon, stres gibi olumsuz duyguları ön plana çıkarabilir. Aynı krizler, uyku bölünmelerine, öfke ataklarına, ödem ve şişkinliğe sebep olabilir. Bu krizleri önlemek için öncelikle öğün atlamayın, un, şeker ve nişastadan uzak durun. Diğer ayrıntılar şunlar:

1- İşlenmiş karbonhidrat dolu hazır, paketlenmiş atıştırmalıklardan uzak kalın, cipslere, gofretlere dokunmayın.

2- Sadece şeker eklenmiş konsantre meyve sularına değil, gazlı, köpüklü, asidik içeceklerin tamamına mesafeli durun.

3- İhtiyaç olmadıkça ara öğün yemeyin. Yediğinizde de protein ağırlıklı olanları (yoğurt, ayran, peynir) tercih edin.

4- Posadan zengin beslenin. Gıdaların posa içeriği arttıkça şeker oranları düşer, bağırsaktaki mevcut şekerin emilimi azalır ve yavaşlar. Sebzeler, bakliyat grubu en önemli posa kaynaklarımız.

5- Meyvenin suyu yerine püresini, püresi yerine salatasını, salatası yerine kendisini, hatta mümkünse kabuklu doğal halini tercih edin.

6- Sebzeleri az pişirin. Mümkünse pişirmeden yiyin.

7- Pirinç yerine kepekli bulguru tercih edin.

8- Canınız karbonhidrat çektiğinde bir proteinle bir araya getirin. Yani bulguru yoğurtlu yiyin, makarnayı yoğurtlu ya da kıymalı pişirin. Meyveleri bile yoğurtla birlikte tüketin.

9- Aç karnına meyve yemeyin. Yiyorsanız ara öğün niyetine bir porsiyon ile yetinin. Yemek üstü meyveyi tamamen terk edin.

10- Alkole el sürmeyin çünkü alkollü içeceklerin neredeyse tamamı şekerden ya da nişasta zengini karbonhidratlardan üretiliyor. İçkinin yanında mutlaka bir şey yenilecekse protein tercih edin."