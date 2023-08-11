Adalet Sara, Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez evlenebileceğinin sinyalini verdi.

71 yaşındaki Tatlıses, "Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil! Teklik Allah’a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum. Etrafım tabii ki kalabalık biraz kafamı dinlemek istiyorum kafamı" açıklamasında bulundu.

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI YEDİ ÇOCUK YAPMAZDIM"

Yedi çocuğu bulunan Tatlıses, 2020'de "Şimdiki aklım olsaydı yedi çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" demişti.

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Sara ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya geldi ve yedinci kez baba olmuştu.