Tatlısu 17. Harup festivali plaj güreşleri yapıldı

Tatlısu 17. Harup festivali plaj güreşleri Tatlısu Zambak Tatil köyü plajında yapıldı.KKTC Güreş Federasyonu başkanı Kemal Bayraktar'dan aldığımız bilgiye göre musabakalara ilgi oldukça fazlaydı. Musabaka tartısı saat 14:00 de yapıldı maclar saat 15:00 de başladı ve 19:00 da sona erdi.

Musabakalara Erkek Yıldız A katekorisinde 19,Erkek Yıldız B katekorisinde 21

Erkek büyükler kategorisinde 16 ve kızlarda 28 sporcu katıldı. Musabakalar 2024 yılı plaj musabakalarının sezonunun son musabakası olması nedeni ile ve puan farkının az olması musabakaların çok çekişmeli geçmesine neden oldu. Musabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve takım birincilerine kupa verildi.

Birinci olan takımlara kupalarını Tatlısu Belediye Başkanı verdi.

Musabakalari Oruç Ertürk, A.Cengiz Öktem,Serkan Köse,Savaş Şeker,Halil İbrahim Kurt, Bilal Cifci ve Sevim Kurt yönetti.

Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar onümüzdeki yıl Tatlisu 18. Harup festivalindeki güreşler Uluslararası yapmayı planladıklarını ve bu hususta Tatlısu Belediye başkanı Hayri Orcun la gwrekli calışmaları yapma sözü aldığını belirtti.Dereceye Giren Takımlar.

Erkek Yıldız A

1. lapta Türk Birlığı Spor Kulübu

2. Lefkoşa Güreş İhtisas

3. Ottoman

4. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

Erkek Ÿıldız B

1. Lapta Türk Birlığı Spor Kulubu.

2. Büyük konuk İsmet Atlı Spor Kulübü

3. Ottoman

4. YDÜ

Kızlar

1. Lapta Türk Bırliği

2. Ottoman

3. Büyükkonuk ismet Atlı Spor Kulübü

Erkek Büyükler

1.Ottoman

2. Lapta Türk Birliği

3. Büyükkonuk Spor Ismet Atlı Spor kulubu

4. YDÜ

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