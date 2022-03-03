Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali 6 Mart Pazar günü yapılacak

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03/03/2022

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Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali 6 Mart Pazar günü yapılacak

Tatlısu Belediyesi, doğada yetişen sağlıklı ve yenilebilir otlar konusunda farkındalık yaratmak ve bu otları tanıtmak amacıyla Ot Kültür Festivali düzenliyor…

6’ncısı bu yıl düzenlenecek olan Festival, 6 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek…

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan Zambak Tatil Köyünde toplantı düzenleyerek festival hakkında bilgi verdi.

Festivalin “doğaya dönüş” sloganı ile başlandığını anımsatan Orçan, amaçlarının doğadan, doğal ve sağlıklı beslenmeyi öne çıkartarak ülke kültürünü yaşatmak olduğunu kaydetti.

03/03/2022 12:11
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TAGS: Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali, HABER, KKTC
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