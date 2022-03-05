Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali yarın yapılıyor

Tatlısu Belediyesi’nin düzenleyeceği Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali, yarın yapılacak.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan olası hava koşullarına karşı belediyenin önlem aldığına dikkat çekerek festivalin yarın saat 10.00’da başlayacağını söyledi.

Festivalde, Türkiyeli sanatçı Ogün Sanlısoy’un yanı sıra birçok yerli sanatçı sahne alacak.

Halk Dansları, kukla illüzyon ve jonglör gösterilerinin yapılacağı festivalde, at ve eşek ile geziler, Mustafa Tozaki kalemiyle ücretsiz portre ve karikatür çizimi, eski Kıbrıs çocuk oyunları gibi birçok etkinlik yer alacak.

Klasik otomobil sergisinin de yer alacağı festival alanında, gün boyu leylek ayaklı uzun adamlar ve Kıbrıs kültürünü yaşatacak canlı heykeller bulunacak.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan festivalin “doğaya dönüş” sloganı ile başlandığını ifade ederek amaçlarının doğadan, doğal ve sağlıklı beslenmeyi öne çıkartarak ülke kültürünü yaşatmak olduğunu kaydetti.

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05/03/2022 11:50