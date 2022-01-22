Tatlısu balıkçı barınağında korkutan yangın

Tatlısu balıkçı barınağında, H.Ç. (E-39), kendisine ait teknede kaynak aleti kullanarak tamir yaptığı esnada, muhtemelen jeneratörden çıkan kıvılcım neticesinde yangın meydana geldi.

Yangın sonucu ambar olarak kullanılan hurda salon araç içerisinde ve etrafında bulunan bir adet jeneratör, 1 adet spiral makinesi, 1 adet kaynak makinesi, muhtelif balık avlama malzemeleri, 1 adet mini buzdolabı, konu şahsa ve tekneye ait çeşitli evraklar ile 500 TL nakit para yandı. Yangın söz konusu şahıs tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

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22/01/2022 12:12