Tatlısu Belediye Başkanı Orçan: Gün içinde yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz

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24/06/2022

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Tatlısu Belediye Başkanı Orçan: Gün içinde yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, dün gece kuzeybatı bölümünde karanlık ve arazi koşulları nedeniyle çok fazla ilerleme kaydedeilemediğini ancak sabah itibariyle rüzgarın da yavaşlamasıyla yangında ciddi bir yavaşlama olduğunu söyledi.

Orçan, “Belediye çalışanlarımızı o bölgeye sevk ediyoruz. Helikopterler de görev yapmaya başladı. Gün içinde yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz” dedi.

BRT

24/06/2022 08:50
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TAGS: hayri orçan
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