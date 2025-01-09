Tatlısu Belediyesi asfaltlama işlerine devam ediyor…
YAYIN TARİHİ:
09/01/2025
Tatlısu Belediyesi, alt yapı çalışmaları kapsamında 2 ayrı sokakta asfaltlama çalışmarına tamamladı. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan Liman Sokak ve Cafer Sokak’ta asfaltlama çalışmalarının tamamladığını duyurdu. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Orçan “Altyapı çalışmalarımız çerçevesinde başlattığımız Asvaltlama işlerinde Liman sokak ve Cafer sokak’ta Asvaltlama çalışmalarımız tamamlandı.” dedi.
YAYIN TARİHİ: