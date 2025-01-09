Tatlısu Belediyesi asfaltlama işlerine devam ediyor…

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09/01/2025

Tatlısu Belediyesi asfaltlama işlerine devam ediyor…

 

Tatlısu Belediyesi, alt yapı çalışmaları kapsamında 2 ayrı sokakta asfaltlama çalışmarına tamamladı. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan Liman Sokak ve Cafer Sokak’ta asfaltlama çalışmalarının tamamladığını duyurdu. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Orçan “Altyapı çalışmalarımız çerçevesinde başlattığımız Asvaltlama işlerinde Liman sokak ve Cafer sokak’ta Asvaltlama çalışmalarımız tamamlandı.” dedi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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