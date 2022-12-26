Tatlısu Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

Tatlısu Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. DP, YDP ve UBP 2’şer belediye meclis üyesi çıkardı.

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26/12/2022

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Tatlısu Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

Tatlısu Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. DP, YDP ve UBP 2’şer belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, DP yüzde 40.28, YDP yüzde 32.63, UBP yüzde 27.09 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

“DP Muzaffer Aydın, DP Hasan Yaman, YDP Hasan Gök, YDP İsrafil Vayvaylı, UBP Özlem Elcil Cintosun, UBP Mehmet Yıldız”

26/12/2022 12:57
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TAGS: Tatlısu Belediyesi
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