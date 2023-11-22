Tatlısu Belediyesi Sanat Buluşması’na katılan sanatçılar Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Tatlısu Belediyesi’nin 18- 25 Kasım tarihlerinde düzenlediği 4.Uluslararası Tatlısu Belediyesi Sanat Buluşması’na katılan çeşitli ülkelerden sanatçılar bugün Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, küratörler Arif Albayrak ve İpek Denizli’nin eşlik ettiği sanatçılara, Başkan Süleyman Uluçay ile görüşmelerinin ardından Gazimağusa Belediyesi tarafından Suriçi ve Kapalı Maraş gezdirildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay kabulde yaptığı konuşmada, hoşgörüye en çok ihtiyaç duyulan zamanlardan geçildiğini belirterek, hoşgörüyü artırmak için şehirdeki insanlara gereken saygıyı gösterip, yardımcı olmaya çalıştıklarını, hoşgörünün saygı ile birlikte olması gerektiğini söyledi.

Şehirdeki yabancıların taleplerini yerine getirmeye başladıklarını ifade eden Uluçay, uzun zamandır bakımsız olan mezarlıkların temizlendiğini, gelecek yıl ise onur yürüyüşü yapmayı planladıklarını kaydetti. Uluçay, kentteki hoşgörü sınırlarını geliştirmek istediğini belirtti.

Küratörlerden Dr. Arif Albayrak da gelecek yıl Gazmağusa’daki sanat çalışmalarını canlandırmak istediklerini söyledi.

Küratörlerden İpek Denizli ise, çok uzak ülkelerden gelen sanatçıların Kıbrıs’ı evleri gibi gördüğünü belirterek, Başkan Uluçay’a evini sanatçılara açtığı için teşekkür etti.

Ziyarette, Faslı Sanatçı Abdeslem Azdem, Başkan Uluçay’a şiir kitabı da takdim etti.