Tatlısu Belediyesi’nden yeni park ve muhtarlık binası…

Tatlısu Belediyesi, Yalı Mahallesi’ne yeni bir park ve muhtarlık binası kazandırdı. Yeni park ve muhtarlık binası bugün gerçekleştirilen tören ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeni hizmete açılan parkın özelliği ise engelli bireylerin de kullanımına uygun olması.

Öte yandan yapılan parka Yalı Mahallesi’nin eski muhtarı merhum Durmuş Kalay’ın ismi verildi.

Bugün gerçekleştirilen açılış törenine Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın yanı sıra Engelliler Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Yalı Mahallesi Muhtarı Leyla Güvenlier ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit katıldı.

Yalı Mahallesi’nde sakin vatandaşlar, çocukları için yeni bir park yapılmasından memnun olduklarını dile getirirken parka eski muhtarlarının isminin verilmesinden ötürü Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan’a teşekkür etti.

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01/02/2022 18:36