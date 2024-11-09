Tatlısu- Geçitkale ana yolunda kaza…

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09/11/2024

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Tatlısu- Geçitkale ana yolunda kaza…

Tatlısu - Geçitkale ana yolunun Boğaz  mevkiinde bugün saat 13.15’te trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Bülteni’ne göre, kaza;  Araih Norouzi  (E-36) yönetimindeki YH 703 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyir halinde olduğu bir esnada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Zafar Ullah (E-34) kullanımındaki LZ 810 plakalı salon aracın sağ ön ve arka kapı kısmına çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

09/11/2024 19:47
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TAGS: Tatlısu- Geçitkale ana yolunda kaza…
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