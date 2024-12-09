Tatlısu-Geçitkale Yolunda Beton Mikseri Devrildi

Tatlısu-Geçitkale Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında bugün saat 14:00 sıralarında, bir trafik kazası meydana geldi. Yasin Yılmaz (32) yönetimindeki VU 906 plakalı beton mikseri, güney istikametine seyrettiği sırada sola meyilli bir virajda sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki trafik levhası ve çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.