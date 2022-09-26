Tatlısu-Geçitkale yolunda kaza: 1 yaralı

ads ads ads ads
26/09/2022

ads
ads
Tatlısu-Geçitkale yolunda kaza: 1 yaralı

Tatlısu-Geçitkale anayolunda bugün öğleden sonra meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.20 sıralarında Tatlısu-Geçitkale anayolu 7-8 km’leri arasında meydana geldi.

Ali Hacet (E- 48) yönetimindeki PC 627 plakalı kamyonet ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği esnada yolun sola virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip Tatlısu istikametine doğru seyretmekte olan Girne’de sakin Hicabi Yerli (E-62) yönetimindeki SJ 918 plakalı birleştirilen çekilen aracın arkasında çekmekte olduğu 1386 plakalı dorsenin sağ yan kısmına, PC 627 plakalı aracın ön kısmına çarpması sonucu hafif yaralanmalı ve hasar ile neticelenen bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan PC 627 plakalı araç sürücüsü sıkışmış olduğu araç içerisinden Geçitkale İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, kaza mahalline gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

26/09/2022 18:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tatlısu-Geçitkale yolunda kaza: 1 yaralı
MANŞETLER

HK KIBRIS

Petridis:Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz

HK KIBRIS

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’yi “Kıbrıs’ta kalıcı taksim istemekle” suçladı ve Rum yönetiminin “haklarını bütün uluslararası mercilerde savunmaya” aynı şevkle devam edeceğini” söyledi. Alithia’nın haberine göre Petridis, 1974’te Beşparmak dağlarının zirvelerini ele geçirmeyi öngören “Lavida” (maşa) planını uygulamaya çalışan ancak başaramayıp dağılan 33’üncü Komando Bölüğü mensupları için dün Strovolo’da düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. Konuşmasında “Ada’nın yarısının işgal altında bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu” şeklindeki Rum tezlerini tekrarlayan Petridis, “Türkiye’nin, bütün Doğu Akdeniz devletleri arasında barış ve istikrarın sağlanması ve tansiyonun düşürülmesinin kendisinin de çıkarına olduğunu anlamasını umduğunu” söyledi. Petridis, Ege’de ve Kıbrıs’ta “saldırgan politika izlemekle” suçladığı Türkiye’nin gündelik eylem ve söylemlerinin, “uzlaşılmış çözüm çerçevesini” onurlandırmadığını gösterdiğini, bunun da Kıbrıs’ta çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasına çok da olanak bırakmadığını savundu.
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.