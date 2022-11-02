Tatlısu – Geçitkale yolunda kaza

Tatlısu – Geçitkale yolunda bu akşam iki aracın çarpışası sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18:00 sıralarında meydana geldi

Oleh Kovtunov (E-47), yönetimindeki BH 888410 plakalı araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin Gumeri (E-32) yönetimindeki GB 481 plakalı araç ile çarpışmıştılar.

Kaza sonucu yaralanan GB 481 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Gumeri ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Chaudhry (E-48) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. BH 888410 plakalı araç sürücüsü Oleh Kovtunov tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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02/11/2022 19:39