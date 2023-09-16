Feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Girne - Esentepe Anayolu üzerinde, bu akşam iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3’ü çocuk 6 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat saat 19.35 sıralarında meydana geldi.

Ayşen Ağırtaş (K-48), yönetimindeki LC 778 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Korineum Golf Sahası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Aigül Gaziköylü (K-37) yönetimindeki NU 980 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu LC 778 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nuray Ağırtaş (K-75) ağır yaralı olarak Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan LC 778 plakalı araç sürücüsü Ayşen Ağırtaş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gökçen Denizalp (K-14) ile NU 980 plakalı araç sürücüsü Aigül Gaziköylü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amir Ali Gaziköylü (E-11), Aydina Gaziköylü (K-14), Mukaddes Gaziköylü (K-3) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalelerinin ardından, tüm yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma devam etmektedir.