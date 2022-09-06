Tatlısu Harnup Festivali 8 Eylül’de başlıyor

15’inci Tatlısu Harnup Festivali 8 Eylül Perşembe akşamı başlıyor.

Dört gün sürecek festivalin programı düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan toplantıda, festivalin uluslararası boyutta gerçekleştirileceğini belirten, harnup ürününün ülkenin en önemli ekonomik değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Festivalin harnup ürününün değer görmesine vesile olduğunu belirten Orçan, harnup ağaçlarına daha fazla bakım yapılması gerektiğini ve harnup ve yan ürünlerine pandemiyle birlikte talebin arttığını ifade etti.

Festivalde ülke sanatçılarına ayrı önem verdiklerini aktaran Orçan, Türkiye’den tur gruplarının Tatlısu Festivali’ni programlarına aldıklarını, bir tur grubunun da ilk kez festivali ziyaret edeceğini anlatarak bunun da turizm için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Festival organizatörü Yıltan Tozakı da festivalde konserlerin yanı sıra akrobasi ve animasyon ekiplerinin de yer alacağını dile getirdi.

Tatlısu Belediyesi Halk Dansları ekibi eğitmeni Ata Çeker ise, Uluslararası boyutta yer alacak olan halk dansları festivalinin 15’inci kez gerçekleştirileceğini kaydetti.

Festivalde, çeşitli kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra Balkan müziğinin sevilen sanatçısı Cüneyt Şentürk ile Kolpa konseri de yer alacak

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06/09/2022 14:44