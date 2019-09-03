Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali 5 Eylül’de başlıyor

Tatlısu Belediyesi’nin gerçekleştireceği 14. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali Perşembe günü başlıyor.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan bugün Zambak Tatil Köyü’nde, 14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali ile ilgili basın toplantısı yaptı.

Tatlısu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve İkdisat Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek festival saat 19.452te kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali’nin amacının ülkenin ve bölgenin en önemli değeri olan harnubun gerçek anlamda kıymetinin anlaşılması olduğunu vurguladı. Harnubun değerinin bilinmesi gerektiğini dile getiren Orçan, sağlık açısından çok önemli olan bu ürünün tüketiminin arttırılması için festival düzenlediklerini kaydetti.

Üretimi yapan kişilerin de daha fazla kazanç sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Orçan, festivalin bir diğer yanının da sosyal aktivite ve kültürel etkinlik olduğunu belirtti.

Açılışta halk dansları gösterilerinin de yer alacağını söyleyen Orçan, festivalin diğer günlerinde de çeşitli organizasyonların yapılacağını kaydetti.