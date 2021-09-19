Tatlısu-Küçükerenköy anayolunda bıçakla yaralama: 1 kişi tutuklandı

ads ads ads
19/09/2021

ads
ads
ads
Tatlısu-Küçükerenköy anayolunda bıçakla yaralama: 1 kişi tutuklandı

Tatlısu-Küçükerenköy anayolunda dün 2 kişi arasında çıkan kavga sonucu 1 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatlısu-Küçükerenköy anayolunun 8-9 km’leri arasında dün saat 19.00 sıralarında alkollü içki tesiri altında bulunan A.M (E-26) ile E.G (E-26) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada A.M (E-26) tasarrufunda bulundurduğu çakı ile E.G.’yi (E-26) sol bacağından yaraladı.

E.G (E-26), gördüğü ilk yardım müdahalesinin ardından taburcu oldu. A.M.(E-26) ise tutuklandı.

19/09/2021 12:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tatlısu-Küçükerenköy anayolunda bıçakla yaralama: 1 kişi tutuklandı, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.