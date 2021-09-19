Tatlısu-Küçükerenköy anayolunda bıçakla yaralama: 1 kişi tutuklandı
19/09/2021
Tatlısu-Küçükerenköy anayolunda dün 2 kişi arasında çıkan kavga sonucu 1 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatlısu-Küçükerenköy anayolunun 8-9 km’leri arasında dün saat 19.00 sıralarında alkollü içki tesiri altında bulunan A.M (E-26) ile E.G (E-26) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada A.M (E-26) tasarrufunda bulundurduğu çakı ile E.G.’yi (E-26) sol bacağından yaraladı.
E.G (E-26), gördüğü ilk yardım müdahalesinin ardından taburcu oldu. A.M.(E-26) ise tutuklandı.