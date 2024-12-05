Tatlısu, Mallıdağ ve Küçük Erenköy bölgesinde elektrik kesintisi

Tatlısu, Mallıdağ ve Küçük Erenköy bölgesinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza bakım çalışması nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgesine elektrik verilemeyecek.