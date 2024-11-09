Tatlısu-Mersinlik ana yolunda trafik kazası: İki yaralı

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09/11/2024

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Tatlısu-Mersinlik ana yolunda trafik kazası: İki yaralı

Tatlısu – Mersinlik ana yolunun Baraj mevkiinde öğlen meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  Hasan Kılıç (E-54) yönetimindeki TNZ 945 plakalı araç ile Mersinlik istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyir halinde olduğu  esnada, aynı yol güzergahı üzerinde yolun sağına virajlanan kısmına geldiği esnada dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen İbrahim Kolbaşı (E-51) kullanımındaki JG 129 plakalı  van aracın  önünü tıkaması nedeniyle  yüz yüze çarpışma gerçekleşti.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan JG 129 plakalı araç sürücüsü İbrahim Kolbaşı ile TNZ 945 plakalı araç sürücüsü Hasan Kılıç kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından gözetim  altına alındılar.

09/11/2024 19:10
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TAGS: Tatlısu-Mersinlik ana yolunda trafik kazası: İki yaralı
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