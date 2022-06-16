Tatlısu'da 'Akdeniz de Sanat Ateşi Kâğıt Fırın Etkinliği' düzenleniyor

Tatlısu Belediyesi Sponsorluğunda “Akdeniz de Sanat Ateşi Kâğıt Fırın Etkinliği” Düzenleniyor.

İnsanlığın yerleşik hayata geçişi ile birlikte neolitik dönemlerden günümüze seramik, gastronomik

gereksinimler, barınma, güvenlik gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında oldukça önemli bir yere

sahip olmuştur. Primitif ve ilkel denemeler ile başlayan üretim yöntemleri, günümüzde dahi

kullandığımız seramik biçimlendirme ve pişirim teknikleri olarak gelişmiştir. Dünyanın farklı

coğrafyalarında yaşayan insanlar, aynı yöntemler ile biçimlendirdikleri ve pişirdikleri seramikler ile adeta

evrensel bir dil kullanmaya başlamışlardır.

Bu bağlamda, I. Tatlısu Belediyesi Akdeniz de Sanat Ateşi Kağıt Fırın Etkinliği, 30.06.2022 –

03.07.2022 tarihleri arasında İpek Denizli Sanat Atölyesinin Organize ettiği, Bedia Kale’nin küratörlüğü,

İpek Denizli’nin koordinatörlüğü ile KKTC Tatlısu Belediyesinin sponsorluğunda, Zambak Tatil Köyü

Plajı ile Rose’s Country Club katkılarıyla “Akdenizde Sanat Ateşi Kâğıt Fırın – Paper Kıln Workshop &

Exhıbıtıon” etkinliği düzenlenecektir.

Primitif yöntemler ile seramik üretimi ve kâğıt fırın workshopları yapılacak olan etkinlikte,

seramik sanatçısı ve tasarımcısı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ALTSO MYO Tasarım Bölümü

Öğr. Gör. Serdar ASLAN’ın dünyada yaşana iklim değişiklikleri ile kuraklık farkındalığının arttırılması

amacıyla tasarladığı “Deniz Üzerinde Kâğıt Fırını Pişirimleri” gerçekleştirilecektir.

SERDAR ASLAN

Serdar Aslan 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Lise ve ön lisans eğitimini seramik bölümünde

tamamladı. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde

tamamlayan sanatçı yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Bölümünde

tamamladı. Doktora eğitimine, Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve

Tasarım Bölümünde devam etmektedir.

Uluslararası özel koleksiyon ve müzelerde eserleri bulunan sanatçı, akademik ve sanatsal

çalışmalarına Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO MYO Tasarım Bölümünde öğretim

görevlisi olarak devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



16/06/2022 15:46