Tatlısu’da “Atık Yönetimi Projesi” Etkinliği Düzenlendi

Tatlısu’da, Dünya Çevre Günü dolayısıyla “Atık Yönetimi Projesi” etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi ile Tatlısu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan Atık Yönetimi Projesi, “Önemsiyoruz dönüştürüyoruz” ve “Daha güzel bir dünya için çevremizi koruyalım” sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı etkinlik, Tatlısu Belediyesi önünde yer aldı.

“Atıkları geri dönüşüme ver, adaya bir nefes ver” denilen projede, “çevreye bırakılan plastikler, yağmur sularıyla denizlere taşıyor ve pek çok deniz canlısının yaşamını tehdit ediyor. Plastik, kağıt, metal ve cam atık değildir, bu malzemeleri ayrı ayrı toplayarak geri dönüşüme katkı koyabilirsiniz. Kullanım süresi dolmuş atıkları geri dönüştürerek hem doğanın korunmasına hem ülke ekonomisine hem de enerji tasarrufu yapmaya sen de katkı koy” çağrısında bulunuldu.

ÖZDEN: “PİLOT PROJE TATLISU’DA YAPILDI”

Günün anlam ve önemi belirten konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Özge Özden yaptı. Özden, Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevreyi korumak adına bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Katkı atıkların geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi için bu projenin gerçekleştirildiğini ifade eden Özden, pilot projenin Tatlısu’da yapıldığını kaydetti, paydaşlara teşekkür etti.

Atık yönetiminin KKTC genelinde geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade eden Özden, projenin Türkiye ile birlikte de çalışılarak yürütüleceğini söyledi.

Projenin, Sibel Tatar’ın himayelerinde gerçekleştirilen bir proje olduğunu ifade eden Özden, katkı koyan herkese teşekkür etti.

ORÇAN: “BU PROJENİN BAŞARILI OLMASI İÇİN HALKIN KATKILARI ÖNEMLİ”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, çevresiyle ülkeye örnek olması için çalıştıkları Tatlısu için gerçekleştirilen atık projesinin kendileri için bir hayal olduğunu ve bugün bu hayalin Cumhurbaşkanlığı ve Sibel Tatar’ın katkılarıyla hayat bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Orçan, her başarının arkasında fedakarlık ve hassasiyet olduğunu ifade ederek, tüm paydaşlara ve emeklerini esirgemeyenlere teşekkür etti, bu projeye inandıklarını vurguladı.

Projeyi ileride sahiplenecek gençlere de katılımlarından dolayı teşekkür eden Orçan, projenin bugün başladığını, halkın bu projenin başarılı olması için katkılarının önemine dikkat çekti.

SİBEL TATAR: “SADECE KAĞIT, CAM DEĞİL, TIBBİ ATIKLARI DA TOPLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Sibel Tatar da, doğa, çevre ve ülkesini sevenlerin, bu projenin hayata geçmesine önem verdiğini, kendilerinin de bu projenin ilk olarak nerede hayat bulması için düşünürken, çevresine, halkıyla birlikte büyük önem verdiğini bildikleri Tatlısu Belediyesi ile başlamaya karar verdiklerini söyledi.

Sibel Tatar, bugün buradaki atık projesi ile bir tohum ektiklerini ve yeşillenmesini tüm paydaşlarla birlikte yapacaklarını ifade etti.

Yasal düzenlemelerin yapılması ve bu projenin tüm KKTC’ye yayılması için gerekli baskıyı yapacaklarını söyleyen Sibel Tatar, projede kullanılan cüce fil ve Akdeniz fok balığının da Kıbrıs’a özgü olduğunu ve bunu turizme de katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Proje kapsamında sadece kağıt, cam gibi atıklar değil, tıbbi atıklar gibi en tehlikeli atıkları da toplamayı hedeflediklerini ifade eden Sibel Tatar, projenin özelde Tatlısu genelde KKTC için hayırlı olmasını diledi.

TATAR’DAN GELECEK NESİLLERE TEMİZ, YAŞAYABİLİR BİR ÇEVRE BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞMA VE ÇEVREYİ KORUMA ÇAĞRISI…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, projenin beklediğinin ötesinde bir ciddiyetle hazırlandığını, dünya çevre gününde de bu projenin Tatlısu gibi çevresiyle doğasıyla yeşiliyle KKTC’nin en güzel yerlerinden birinde başlatılmasının önemine işaret etti.

Tatar, bu projenin başarılı olacağına inandığını ifade ederek, emeği geçen komite üyeleri ve eşi Sibel Tatar’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı olarak yoğun bir şekilde devlet ve müzakere işleri ile uğraştığı için bu tip projelerin kendisini mutlu ettiğini belirten Tatar, ekip arkadaşlarını kutladı.

Bu projenin geleceğe bir umut olduğunu ifade eden Tatar, herkese gelecek nesillere temiz yaşayabilir bir çevre bırakmak için azim ve inançla çalışma ve çevresini koruma çağrısında bulundu.

Tatar, zamanın, yılların hızlı geçtiğini, Kıbrıs Türk halkının haksızlıklara uğrarken, tüketimin hızla arttığı ve kirliliğin arttığını ifade ederek, KKTC olarak güzelim kıyı şeritlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Türkiye ile de işbirliğinde çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin, çocukların da bu düşüncelerle, eğitimle geliştirmenin ve ileriye taşımanın önemine işaret eden Tatar, KKTC’nin itibarının artırılmasında da bu gelişmelerin önemine işaret etti ve bu projenin Tatlısu’da başarıya ulaştırılarak ülke geneline yayılmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından ilk atıklar, cüce fil ve fok balığı şeklinde hazırlanan kutulara atıldı.

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05/06/2021 12:56