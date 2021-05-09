Tatlısu'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek yarın Talısu Sahil Seralar ve eski gölet civarına saat 9.30’dan 17.00’a kadar elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

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09/05/2021

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Tatlısu'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Talısu Sahil Seralar ve eski gölet civarına saat 9.30’dan 17.00’a kadar elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında; Talısu Sahil Seralar ve eski Gölet civarına elektrik verilemeyecektir” denildi.

09/05/2021 13:06
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TAGS: Elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs, tatlısu
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