Tatlısu'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Talısu Sahil Seralar ve eski gölet civarına saat 9.30’dan 17.00’a kadar elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında; Talısu Sahil Seralar ve eski Gölet civarına elektrik verilemeyecektir” denildi.

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09/05/2021 13:06