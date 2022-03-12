Tatlısu’da 'Belediyene sahip çık' eylemi

Tatlısu Belediyesi önünde bugün eylem yapılacak. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan tarafından yapılan eylemle ilgili şu açıklama yapıldı:

Değerli Tatlısu’lu Kardeşlerim Alt yapısı tamamlanmış , Cadde ve Sokakları Pırıl Pırıl, borcu olmayan sürdürülebilir mali yapısı olan , Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal haklarını günü gününe Ödeyen , Zambak Tatil Köyü , Minia Kıbrıs , Cam Teras , Tarihi Un Değirmenlerini Restore ederek ve Doğa Bilgi merkezi ile ülkenin tek Turizm yatırımı yapan Belediyesi , Sentetik Halı Saha ve Uluslararası FİFA Standartlarında Futbol Sahası , Ülkenin Tek Sıfır Projesini Başarı ile Yürüten , Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet veren , İstihdam yaratan Projeleri ile ( Zambak Tatil Köyü , Beton Parke Fabrikası ) Anavatan Türkiye ve Yurtdışında Birçok Belediye ile kurmuş olduğu Kardeş Şehir ilişkileri ile Ülkemizi ve Bölgemizi Tanıtan Ülkemizdeki yaklaşık 6000 engelliye tüm kamusal ve sosyal alanlara erişebilirlik sağlayan erişebilir turizmin merkezi olan , uluslararası Cittaslow ( Sakin Şehir ) ünvanına sahip, kendi öz kaynakları ile belediye hizmet binası yapabilen , yine öz kaynakları ile belediyenin ve kurumlarının Tüm Enerji ihtiyacını karşılayan Güneş Enerji Santrali kurmuş olan başarılı öğrencilerine burs veren tek Belediye olan , 77 Km2 alana hizmet götüren Mevcut 2000 Konut’a ilave 2025 Projeksiyonunda 3.000 yani konut 8-10 Bin Nüfus , 2030 Projeksiyonunda ise 6.000 yeni konut ve 20-25 Bin Nüfus potansiyeline sahip bir bölge olan Tatlısu alt yapısının % 95’ini tamamlamış, Çalışmaları ile daha birçok Başarı hikayesi ile yoluna devam eden, %90’nın üzerinde vergisini ödeyen Halkı ile Bütünleşmiş Yeni Başarı Hikayeleri yazmak üzere yoluna devam eden ve 114 yıldır var olan bir Belediye kapatılmak isteniyor. Bunu Kabul Etmeyeceğimizi ve Belediyemizi kapattırmamak için bütün Demokratik Haklarımızı Kullanacağımızı güçlü bir şekilde ilan ediyoruz.

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12/03/2022 17:56