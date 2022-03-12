Tatlısu’da 'Belediyene sahip çık' eylemi yapılacak

Tatlısu Belediyesi önünde bugün eylem yapılacak. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan tarafından yapılan eylemle ilgili şu açıklama yapıldı:

"BELEDİYENE SAHİP ÇIK….

Değerli Tatlısu’lular Birçok Başarı hikayesi ile Yoluna devam, Sizlerin düzenli ödediğiniz vergileri ile Sizlere hizmet veren, Örnek Uygulamararı ile Marka olan, Borcu olmadan kendi ayakları üzerinde duran Sürdürülebilir Mali yapısı ile 114 Yıllık Belediyeniz Kapatılmak isteniyor. Buna Dur demek için 12 Mart Cumartesi (Bugün) Saat 14:00’da Belediye önünde yapılacak olan Protesto eylemi ile Sesimizi daha güçlü bir şekilde Duyurmak için sizleri bekliyoruz.

Bugün birlik olma günüdür

Birlikte Olursak Güçlü Oluruz”

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12/03/2022 10:56