Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle Tatlısu'da bisiklet ve yürüyüş turu düzenleniyor. AB Bilgi Merkezi’nin organize ettiği etkinlik saat 17.00’da Zambak Tatil Köyü’nde başlayacak.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik ve çevre dostu ulaşım çözümlerinin önemini vurgulamayı amaçlayan etkinlik kapsamında Tatlısu’da doğal kıyı şeridi boyunca 14 kilometrelik bir bisiklet turu ve yürüyüş turu gerçekleştirilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa'nın farklı şehirlerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.