Tatlısu’da iki araç çarpıştı…

Tatlısu’nun girişinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu bir kişi yaralandı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre iki aracın karıştığı kaza sonrası bir araç kullanılmaz hale geldi.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre köye giriş yapan bir araç, o esnada bölgede bulunan markete dönüş yapan diğer araca çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile araçlar anayol içerisinde savruldu. Kaza sonucu yaralanan kişinin olay yerine giden 112 acil servis aracı ile hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Haber Kıbrıs’a konuşan Tatlısulular bölgede sık sık trafik kazalarının meydana geldiğine dikkat çekerek köyün girişine hız tespit radarı konmasını talep etti.

Bu habere tepkiniz:



20/12/2020 17:34