Tatlısu’da Kolpa coşkusu…

Tatlısu Belediyesi'nin Final Organizasyon işbirliği ile düzenlediği Harnup Festivali tüm heyecanı ile devam ediyor. Festivalin 3. gecesinde Türkiye’nin önde gelen gruplarından Kolpa sahne aldı. Yüzlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşen gecede Kolpa, şarkıları ile vatandaşları coşturdu. Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan konser öncesi yaptığı konuşmada ülkemizin pandemi nedeniyle yaşanan zorlukları geride bıraktığını, eğlenmenin herkesin hakkı olduğunu vurguladı. Tatlısu Harnup Festivali yarın akşam birbirinden farklı etkinlikleri ile tamamlanacak.

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10/09/2022 22:39