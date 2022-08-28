Tatlısu’daki bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak

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28/08/2022

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Tatlısu’daki bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak

Kıbris Türk  Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği, yarın (29 Ağustos 2022 Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’ne elektrik verilemeyeceğibi bildirdi. 

Yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği vurgulandı.

28/08/2022 21:03
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