Tattis ve Karahan mahkemeye çıkarılıyor

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18/11/2024

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Tattis ve Karahan mahkemeye çıkarılıyor

Güney Kıbrıs’taki, 1 Ekim resmi geçit töreninde pankart asmak istemelerinin ardından tutuklanan Rum gazeteci Yorgos Tattis ile siyasi aktivist ve köşe yazarı Oz Karahan’ın bugün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'ne çıkarılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Yorgos Tattis ile Oz Karahan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’nın güneyinde düzenlenen resmi geçit töreni sırasında, protokolün oturduğu bölümün karşısına pankart asmaya çalışmaları üzerine tutuklandıklarını anımsattı.

Tattis ve Karahan’ın asmaya çalıştığı pankartta “Kıbrıs Cumhuriyeti: Tek Çözüm” ifadesinin yer aldığını yazan gazete, Tattis ve Karahan’ın davasının, ifade özgürlüğüyle de ilişkilendirildiğini belirtti.

Tattis ve Karahan hakkındaki iddianame içerisinde, "kolluk kuvvetlerine saldırı, kolluk kuvvetlerine müdahale etme ve direnme, polise saldırı ve hakaret" gibi sekiz suçlamanın da bulunduğunu belirten gazete, bazı siyasi partilerin ilk andan itibaren Tattis ve Karahan’ın tutuklanmasına tepki gösterdiklerini de anımsattı.

18/11/2024 09:55
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TAGS: haber, kıbrıs
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