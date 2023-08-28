Tavşan Tuzağı Kuran Kişiye Yasal İşlem

Hamitköy Barajı'nın güney batı kısmındaki bir tarlada ekili ürünlere zarar verdiği gerekçesiyle tavşanları yakalamak için tuzak yerleştiren şahsa yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün Avcılık Federasyonuna bağlı av koruyucuları tarafından verilen bilgide Hamitköy Barajı'nın güney batı kısmındaki bir tarlada, yaban tavşanlarını yakalamada kullanılan tel tuzakların kurulduğu öğrenilmesi üzerine söz konusu bölgede polis ekipleri ve av korucuları tarafından kontrol gerçekleştirildi.

Yapılan kontrolde, tarla içerisinde, tavşan yakalamada kullanılan 10 adet tel tuzak tespit edilmiş ve tuzaklar polis tarafından emare olarak alındı.

Yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde bahse konu tuzakların, ekili ürünlere zarar verdiği gerekçesi ile E.B.(E-75) tarafından tarlaya yerleştirildiği tespit edilmesi üzerine söz şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Temsili